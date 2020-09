Il sindacato britannico Unite continua la campagna contro l'acquisto di Air Europa da parte di Iag. Come riportato da Preferente, il sindacato, molto critico nei confronti dei tagli previsti da British Airways, cerca con tutti i mezzi di porre dei freni all'operazione di acquisto della compagnia aerea di Globalia, sostenendo come non sia possibile investire centinaia di milioni di euro quando si verificano contemporaneamente licenziamenti.

In un ulteriore tentativo di contrastare l'acquisizione, Unite ha annunciato che intraprenderà ulteriori azioni nel caso in cui la transazione fosse ufficialmente presentata alla direzione generale della Concorrenza della Commissione europea.

Unite ha già presentato alla Commissione europea prove che dimostrerebbero incompatibilità in materia di concorrenza.



Inoltre, il sindacato sostiene di seguire attentamente l’operazione di salvataggio di Air Europa da parte del governo spagnolo, che potrebbe iniettare nelle casse della compagnia aerea una cifra di circa 400 milioni di euro.

Unite minaccia l’opposizione nel caso in cui venga dimostrato che "il denaro pubblico viene utilizzato per favorire l'acquisizione da parte di Iberia". Con questa strategia, Unite cerca di fare pressione su British Airways, che guida insieme a Iberia Iag, affinché rinunci ai suoi piani che prevedono licenziamenti e riassunzioni per quasi 30mila lavoratori, rifiutando di negoziarne le condizioni.