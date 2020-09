Aeroporto di Trapani e bando per le rotte: avvio previsto a novembre

Sei rotte per tre vettori. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, i voli messi a bando dall’aeroporto di Trapani Birgi (ovvero i collegamenti per Napoli, Brindisi, Ancona, Perugia, Trieste e Parma) avrebbero attirato l’attenzione di un terzetto di vettori, ciascuno dei quali disposto a operare su tutte e 6 le rotte.

I termini per la presentazione delle offerte, come sottolinea qds.it, erano scaduti lo scorso 18 agosto: tutte le rotte sono in continuità territoriale.



I nomi delle compagnie non possono ancora essere divulgati, dal momento che la procedura di gara è ancora in corso. Le tempistiche dovrebbero consentire di far partire i collegamenti dal primo novembre, come previsto.