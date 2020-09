Newco Alitalia, De Micheli: “Novità a metà settimana”

Settimana decisiva per la newco Alitalia? Sembrerebbe di sì, stando a quanto fatto intendere la ministro dei Trasporti Paola De Micheli (nella foto) nel corso del Forum Ambrosetti dello scorso weekend. “Spero di avere novità verso metà della settimana” ha detto ai giornalisti la titolare del Dicastero.

Come ribadito da più parti per la compagnia è necessario che si accendano i motori al più presto, per potere procedere con la parte operativa senza rischiare di rimanere troppo indietro e lavorare sin da subito alla stagione estiva del prossimo anno, quella ormai considerata da tutti come la stagione della ripresa del mercato dopo un inverno che si annuncia ancora debole.



E che qualcosa sia in arrivo lo si dedurrebbe anche dall’appuntamento di mercoledì, spiega Corriere.it, quando Paola De Micheli è attesa in Commissione alla Camera per riferire proprio sugli sviluppi della newco di Alitalia.



Intanto per la compagnia si registra anche un primo via libera da parte della Commissione europea, che si è pronunciata favorevolmente in merito al sostegno finanziario da 200 milioni concesso dallo Stato per venire in aiuto al vettore.