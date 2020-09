Emirates vettore ufficiale degli Us Open 2020

Per il nono anno consecutivo Emirates scende in campo per il Grande Slam. La compagnia aerea parteciperà agli Us Open 2020 nel ruolo di vettore ufficiale del torneo, proponendo una serie di esperienze online dedicate all’evento.

“L’Us Open è uno degli eventi sportivi più importanti al mondo e non vediamo l'ora di scendere in campo – spiega in una nota Andrew Bunn, vp sales, North America -. Siamo #BackInTheGame e ci impegneremo ad offrire ai nostri clienti la miglior esperienza possibile, non solo di volo, ma anche di partecipazione all'evento”.