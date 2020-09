Brussels Airlines: “Rimborseremo tutti i passeggeri entro ottobre”

Un’accelerazione nei processi di rimborso per soddisfare le richieste dei clienti. Brussels Airlines annuncia che, dopo aver lavorato per rendere più veloce il processo di rimborso per i passeggeri che hanno visto il loro volo cancellato a causa della pandemia di Covid 19, promette di riuscire a evadere tutte le richieste entro la fine di ottobre.

“Abbiamo cancellato più di 36mila voli dall’inizio della crisi e abbiamo avuto più di un milione di chiamate al nostro centro assistenza, che normalmente ne gestisce molte meno – dice la compagnia in un comunicato -. Per questo, non siamo riusciti ad assicurare ai nostri clienti il consueto livello di servizio”.



La compagnia ha ricevuto richieste di rimborso per 122 milioni di euro e solo il 31% di queste sono state già evase.