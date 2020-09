Klm, un tool per conoscere le restrizioni in vigore nelle destinazioni

Un tool online per sapere in tempo reale le restrizioni ai viaggi in vigore nelle destinazioni. Klm ha lanciato ‘Travel Doc’, un nuovo servizio per aiutare i passeggeri a capire quali mete possono raggiungere sulla base del quadro epidemiologico della nazionalità di residenza e quali regole sono tenuti a osservare prima di arrivare a destinazione.

Digitando la destinazione desiderata o l’itinerario che si vuole intraprendere e la propria nazionalità, l’utente viene informato su tutte le limitazioni imposte dai Governi e le eventuali misure di prevenzione a cui attenersi.



In questo modo si possono evitare spiacevoli inconvenienti una volta finalizzata la prenotazione.