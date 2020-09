Delta elimina la fee per le modifiche ai biglietti

Niente più fee per eliminazione o cambio biglietto per i viaggi all’interno degli Stati Uniti dei clienti Delta Air Lines. La compagnia aerea annuncia di aver esteso in maniera permanente la misura varata in occasione dell’emergenza Covid.

“Abbiamo già detto, nel tempo, che nel nostro settore c’era bisogno di una flessibilità diversa rispetto a quanto valeva per il passato, e la novità di oggi parte dalla nostra promessa di garantire gli standard più elevati nel settore per quanto riguarda la flessibilità, lo spazio e l’attenzione che dedichiamo ai passeggeri - spiega Ed Bastian, ceo di Delta -.Vogliamo che i nostri clienti possano prenotare i loro viaggi serenamente, consapevoli del fatto che, in Delta, continuiamo a rivedere le nostre policy per garantire l’alto grado di flessibilità che essi si aspettano”.



La misura ha effetto immediato e si si riferisce ai biglietti acquistati per viaggi all’interno degli Stati Uniti, Porto Rico e le Isole Vergini Americane in classe Delta First, la domestica Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin, con l’eccezione dei biglietti in Basic Economy.