Gnv: La Superba torna a operare sulla Sardegna

La Superba (nella foto) della flotta Gnv torna a operare sulle linee di collegamento con la Sardegna, dopo aver ottenuto la notazione addizionale di classe Ship Biosafe dal Rina.

Si tratta di un riconoscimento che certifica come la nave sia dotata di sistemi, componenti, layout interno e procedure operative che mitigano il rischio biologico.

Con 567 cabine, 37 suite, bar, ristoranti, shop e ampi spazi di bordo, La Superba è tra i più grandi traghetti passeggeri in servizio nel Mediterraneo insieme alla nave gemella La Suprema.



Lo scorso 1 settembre il Rina ha effettuato la visita di controllo e rigorosi check a bordo nave, a seguito dei quali la nave è risultata idonea a ricevere la notazione addizionale di classe ‘Ship Biosafe’ per le sue caratteristiche costruttive e per le azioni messe in atto da Gnv come l’organizzazione degli spazi, lo screening sanitario a bordo, le procedure in caso di rischi biologici, la formazione per i marittimi a bordo e un piano di investimenti ad hoc per la gestione di possibili infezioni.