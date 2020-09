Ha iniziato a volare Flying-V, in velivolo di nuova concezione che più di un anno fa avevano presentato Klm e la Delft University of Technology. Si tratta per ora di un volo di prova effettuato da un velivolo costruito in scala, ma i primi test sembrano essere positivi.

Il Flying-V è progettato per essere un aereo a lungo raggio estremamente efficiente dal punto di vista energetico. I serbatoi del carburante, la cabina passeggeri e la stiva sono tutti integrati nella sua struttura alare. La spettacolare forma a V creata dalle ali fornisce migliore aerodinamica e riduce il peso del velivolo. I calcoli informatici prevedono che l'aereo ridurrà il consumo di carburante del 20% rispetto al velivolo più avanzato che vola oggi.



Gli obiettivi del volo di prova erano di dimostrare che il prototipo poteva decollare e atterrare in sicurezza ed eseguire un volo sostenuto con una serie di manovre.