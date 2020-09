Usa, arriva l’Air Force One supersonico: il progetto di Exosonic

Un jet supersonico per il presidente degli Stati Uniti. La startup Exosonic avrebbe appena siglato una partnership con la United States Air Force per realizzare un nuovo Air Force One supersonico e silenzioso.

Secondo quanto riporta simpleflying.com infatti, a convincere l’Air Force statunitense a scegliere la giovane startup californiana sarebbe stata la sua ‘Boom softening technology’, una tecnologia messa a punto dall’azienda per eliminare il boom sonico.



Il superjet garantirebbe così al presidente degli Stati Uniti e alle alte cariche del Paese di viaggiare in tempi rapidi, senza generare inquinamento acustico.