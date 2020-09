Air Namibia verso la graduale ripresa dei collegamenti

Air Namibia ha ripreso i voli nazionali dallo scorso 30 agosto 2020. A comunicarlo è Airconsult, gsa della compagnia in Italia, che ricorda inoltre come la sospensione dei voli regionali sia estesa fino al 20 settembre 2020 e al 30 settembre 2020 quella dei voli per Francoforte, a seconda della riapertura delle frontiere internazionali.

Dal 1 settembre la Namibia ha riaperto l’aeroporto internazionale Hosea Kutako ai turisti. Si tratta di un'iniziativa mirata ai viaggiatori leisure e sarà rivista bisettimanale e modificata se necessario. Tutti i visitatori devono attenersi alle normative vigenti in materia di salute e sicurezza ai sensi dello Stato di emergenza da Covid-19 e l’ingresso nel Paese è consentito solo tramite l'aeroporto internazionale Hosea Kutako a partire da ieri, 1 settembre 2020.



Tutti i passeggeri in arrivo devono avere un risultato pcr negativo non più vecchio di 72 ore prima dell'imbarco per poter entrare nel territorio namibiano.

Il turista deve compilare un questionario epidemiologico da presentare insieme all'itinerario completo di viaggio al personale sanitario a terra in aeroporto. Il modulo può essere ottenuto sul sito del vettore. I turisti devono inoltre avere un'assicurazione di viaggio che copra le cure mediche o un soggiorno medico prolungato inaspettato.