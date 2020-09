Iag: azionisti in rivolta contro il bonus da un milione al ceo uscente Willie Walsh

L’uscita di scena da parte di Willie Walsh, che a breve lascerà la carica di chief executive del gruppo Iag, che controlla British Airways, Iberia, Aer Lingus e Vueling, potrebbe avere una coda polemica. E secondo alcuni rumors l’assemblea dagli azionisti di lunedì prossimo 7 settembre si annuncia come infuocata.

Secondo quanto riportato da Sky News al centro del contendere ci sarebbe il bonus che dovrebbe essere pagato al manager per la gestione del 2019, considerata come una delle migliori degli ultimi anni.



Ma le 883mila sterline (circa un milione di euro) già approvate hanno fatto storcere il naso agli azionisti, già scettici sulla gestione dell’emergenza da parte dei manager. E lunedì potrebbero votare contro, mettendo in campo la questione dell’opportunità di pagare una tale cifra in questo momento e considerando i tagli agli stipendi che sono stati effettuati a tutti i livelli.