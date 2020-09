È stata rinviata a domani, 3 settembre, la teleconferenza per il rinnovo della cassa integrazione in deroga per i dipendenti Air Italy. La decisione è stata presa ieri, al termine di un dibattuto vertice online.

Presenti al tavolo, riporta askanews.it, i commissari liquidatori del vettore, le sigle sindacali, i ministeri del Lavoro, Trasporti e Sviluppo economico, ed esponenti delle Regioni Sardegna e Lombardia.



Altri 10 mesi

Dopo ore di discussioni, le parti hanno raggiunto un’intesa per garantire 10 mesi di cassa integrazione per i 1.453 lavoratori della compagnia aerea, fissando poi per domani la sottoscrizione del documento finale.



L’azienda, si legge sulle principali agenzie di stampa, si è inoltre impegnata riconoscere ai lavoratori l’indennità di mancato preavviso al termine della procedura di licenziamento, nonché il pagamento delle 13esime e 14esime e del Tfr.