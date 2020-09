Air France aumenta i voli: ripartono i collegamenti long haul

Con la riapertura dell'aeroporto di Parigi-Orly alla fine di giugno, Air France sta aumentando gradualmente la sua offerta di voli. Dal 31 agosto, dunque, il vettore ha iniziato a servire più di 20 destinazioni in partenza dallo scalo di Parigi verso la Francia continentale e i Dipartimenti d’Oltremare.

La lista dei voli

Ripartiti, dunque, i collegamenti alla volta di Ajaccio, Aurillac, Bastia, Biarritz, Brest, Brive, Calvi, Castres, Figari, e poi ancora Montpellier, Pau, Perpignan, Tarbes-Lourdes, Tolone, oltre ai voli ‘La Navette’ per Marsiglia, Nizza e Tolosa. Ma Air France, spiega tourmag.com, ha riattivato anche quelli a lungo raggio per Cayenne, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre e Saint-Denis de La Réunion.



Riaperte anche le lounge, che osservano rigide norme di sicurezza sanitaria, mentre il personale si attiene alle regole del protocollo ‘Air France Protect’, che include tra l’altro il monitoraggio costante della situazione epidemiologica in tutto il mondo.