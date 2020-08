Ryanair: a rischio licenziamento 290 assistenti di volo in Italia

Sarebbero 290 gli assistenti di volo di Ryanair operanti in Italia che rischierebbero il posto di lavoro in seguito al taglio dell’offerta del 20 per cento nei mesi di settembre e ottobre e la ventilata scure anche per l’orario invernale.

La misura riguarderebbe gli assistenti e non i piloti in quanto i primi avrebbero accettato la proposta della compagnia di ridurre gli stipendi (una sorta di adeguamento di solidarietà) per ridurre al massimo il rischio di licenziamenti per la riduzione degli operativi. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore la stessa proposta sarebbe invece stata rifiutata dagli assistenti, al contrario di quanto avvenuto negli altri Paesi dove opera la compagnia.



In una lettera inviata dal responsabile delle risorse umane di Malta Air, a cui fa capo il personale della Penisola, si parla di ‘costi sproporzionati’ per le operazioni in Italia, con la necessità di effettuare tagli in vista della programmazione invernale.