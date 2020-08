Dalla prenotazione al ritiro bagagli: le 10 regole per volare sicuri

Lonely Planet ha chiesto a William Greenough III, professore di medicina alla Johns Hopkins University, quali sono gli accorgimenti da adottare per ridurre l’esposizione al virus durante gli spostamenti in aereo. Premesso che per Greenough "I rischi maggiori sono entrare e uscire dall'aeroporto, non nella cabina dell'aereo stesso”, ecco 10 precauzioni da prendere.

Innanzitutto, prenotare con una compagnia aerea che abbia elevati protocolli di sicurezza e scegliere le tratte meno affollate, di solito la mattina presto o la sera tardi.

Eseguire il test Covid-19, recarsi all’aeroporto in auto, indossare sempre la mascherina e seguire le nuove disposizioni ai controlli di sicurezza. Eventualmente munirsi di sacchetti di plastica trasparente dove depositare gli oggetti personali.



E ancora, munirsi di gel disinfettante, salviette, fazzoletti, bottiglie d’acqua e cusino o coperta leggeri se non forniti dalla compagnia.

Una volta a bordo, cercare di limitare il contatto con gli altri passeggeri, evitare il contatto con le superfici e disinfettarsi spesso le mani; al controllo passaporti e al ritiro bagagli mantenere le distanze.

Infine, se si hanno sintomi da Covid-19, rimanere a casa.

Martina Tartaglino