United Airlines si prepara al taglio di 2mila 850 piloti

United Airlines ha annunciato che si starebbe preparando a licenziare 2mila 850 (circa il 21% del totale) piloti nel 2020, a meno che il governo federale Usa non approvi ulteriori aiuti per sostenere il settore.

Come riportato da Eturbonews, i tagli dei posti di lavoro previsti da United inizieranno il 1 ottobre e si svolgeranno tra il 1 ottobre e il 30 novembre. Ciò si aggiungerebbe a decine di migliaia di probabili tagli di posti di lavoro nel settore aereo negli Stati Uniti a meno che il Congresso non conceda un'estensione del precedente finanziamento del Cares Act, che ha aiutato i vettori a pagare i dipendenti per sei mesi a condizione che evitassero licenziamenti di massa.



I tagli di posti di lavoro di United Airlines sono significativamente superiori ai 1.900 annunciati all'inizio di questa settimana da Delta Air Lines e ai 1.600 di American Airlines.

"Mentre altre compagnie aeree hanno scelto di ridurre la manodopera attraverso soluzioni volontarie, è incredibile che United abbia limitato questa opzione per i nostri piloti e invece abbia scelto di licenziare più piloti che mai nella nostra storia", ha detto in una nota il sindacato che rappresenta i 13mila piloti di United.



Le compagnie aeree Usa, travolte dall'impatto della pandemia sui viaggi aerei, hanno chiesto al governo degli Stati Uniti altri 25 miliardi di dollari per saldare le buste paga dei dipendenti fino a marzo. La prima tranche di aiuti, che ha portato con sé il divieto di qualsiasi taglio ai posti di lavoro fino al 1 ottobre, scade alla fine di settembre, ma i colloqui a Washington si sono bloccati poiché il Congresso ha lottato per raggiungere un accordo su un più ampio pacchetto di assistenza.