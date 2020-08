Ripartono i voli Emirates per Bangkok, Conakry e Dakar

Emirates amplia ancora il suo network con la ripresa dei voli verso Bangkok il prossimo 1 settembre, che saranno seguiti il 3 settembre dai voli verso Conakry in Guinea e Dakar in Senegal. Diventano così 8 le città del continente africano collegate da Emirates, 15 invece quelle nel Sud-est ed Est Asiatico.

Tutti voli verranno operati dall'hub internazionale di Dubai; le città africane saranno collegate con un unico volo operato due volte a settimana, mentre Bangkok sarà raggiunta da un volo giornaliero. I viaggiatori che arrivano a Bangkok devono soddisfare i requisiti indicati dalle autorità locali e restano in vigore determinate restrizioni.



Queste nuove rotte portano a 78 le città raggiunte da Emirates nel mese di settembre.

Per il transito in aeroporto a Dubai rimane obbligatorio il test PCR per il Covid-19, indipendentemente dal Paese di provenienza.