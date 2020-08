Sarà più forte rispetto alla media la riduzione dell’offerta di Vueling in Italia. Se la compagnia del Gruppo Iag a settembre taglierà del 20% la capacità rispetto ad agosto, per quanto riguarda la Penisola questa percentuale sale a quota 34, per un totale di poco inferiore ai 200mila posti offerti in totale.

Nel dettaglio, saranno 32 i collegamenti diretti da e per gli aeroporti nazionali e di questi 12 coinvolgeranno Roma Fiumicino e 6 Firenze, i due hub di Vueling in Italia.



Tutte le rotte

Il resto dell’operativo prevede voli da Milano Malpensa per Barcellona, Parigi-Orly e Ibiza e da Venezia verso Barcellona e Parigi-Orly. Catania e Palermo avranno un’offerta di due rotte ciascuna per Barcellona e Firenze. Inoltre sono previste connessioni diretta da Barcellona verso Torino, Bologna, Pisa, Napoli, Bari, Olbia e Cagliari. Chiude Lampedusa con rotta diretta per Roma Fiumicino.