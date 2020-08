Qantas e Antarctica Flights lanciano il volo sull'Antartide

Qantas e Antarctica Flights hanno annunciato di voler riprendere a novembre i voli in partnership sull’Antartide. La notizia è riportata da Travel+Leisure.

Anche se gli aerei non atterreranno in Antartide, ci sarà la possibilità di sorvolare per quattro ore il continente di ghiaccio e godere di una vista mozzafiato. Il volo, per ora, sarà aperto ai soli turisti australiani (anche a causa della chiusura delle frontiere per la pandemia); a bordo non occorrerà portare bagagli o passaporto e ci saranno guide esperte pronte a rispondere a tutte le curiosità. Qantas opera sull’Antartide da più di due decenni, ma è la prima volta che volerà con il nuovo 787 Dreamliner.

Martina Tartaglino