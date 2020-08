American Airlines: entro fine anno tagli per oltre 40mila posti di lavoro

American Airlines ha annunciato di avere in programma il taglio di oltre 40mila posti di lavoro entro l’anno, di cui 19mila da concretizzarsi in ottobre.

Secondo quanto riportato da Eturbonews, la compagnia sottolinea come 23.500 dipendenti siano andati in pensione anche anticipatamente o abbiano preso un congedo a lungo termine, ma ciò non è stato sufficiente a evitare ulteriori tagli.



Mentre il vettore è alle prese con una brusca flessione dei viaggi, i dirigenti della compagnia hanno affermato che i licenziamenti potrebbero essere evitati solo se il Governo federale fornisse alle compagnie aeree altri 25 miliardi di dollari per aiutarle a coprire i costi derivanti dalla forza lavoro per altri 180 giorni. I licenziamenti annunciati da American Airlines dovrebbero riguardare soprattutto gli assistenti di volo, con 8mila 100 tagli in ottobre.



I viaggi aerei negli Usa sono crollati del 95% fino ad aprile. Da allora il traffico passeggeri ha registrato una leggera ripresa, ma rimane in calo del 70% rispetto a un anno fa, e i vettori affermano di aver bisogno di meno forza lavoro.

L'annuncio di American giunge dopo quello di Delta Air Lines, che ha previsto il licenziamento di mille941 piloti in ottobre a meno che non raggiunga un accordo di riduzione dei costi con il sindacato dei piloti.



Lo scorso marzo, le compagnie aeree avevano già ottenuto 25 miliardi di dollari dal Governo per salvare posti di lavoro per sei mesi e American è stata la principale beneficiaria, ricevendo 5,8 miliardi di dollari.