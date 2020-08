Richard Branson ce l’ha fatta. La sua Virgin Atlantic ha ottenuto l’appoggio della quasi totalità dei credito e ora la compagnia aerea potrà procedere con il piano di ristrutturazione dopo il via libera dei tribunali competenti.

Si chiude così il capitolo più buio della compagnia aerea del gruppo Virgin, messa in ginocchio dalla pandemia in maniera anche più pesante di altri competitor, essendo Virgin Atlantic specializzata nelle rotte transatlantiche. Ora invece può prendere il via un progetto quinquennale basato su un rifinanziamento da 1,2 miliardi di sterline a cui parteciperanno, oltre ai creditori, lo stesso Branson con 200 milioni e un nuovo partner, Davidson Kempner Capital Management LP, che investirà 170 milioni. Primo obiettivo tornare a fare utili a partire dal 2022.



Le udienze

Prima però bisognerà attendere il primo via libera al piano di ristrutturazione da parte dell’Alta Corte del Regno Unito, che si pronuncerà in proposito il prossimo 2 settembre, mentre il giorno successivo sarà la volta dell’udienza negli Stati Uniti, dove Virgin aveva chiesto la protezione del Chapter 11.