Wizz Air punta su Gatwick: 20 aerei entro un anno

Wizz Air punta a espandere la sua nuova base all'aeroporto di Gatwick - Londra passando da un solo aereo a 20 entro un anno, il tutto ovviamente subordinato all’ottenimento dei necessari slot di decollo e atterraggio.

Come riportato da Bloomberg, l'hub comincerà in ottobre a ospitare un Airbus SE A321, ma i piani della compagnia prevedono di arrivare a impiegare 800 persone, un'operazione che supporterebbe ulteriori 4.000 posti di lavoro, come segnalato dall'amministratore delegato Jozsef Varadi.

Wizz sta cercando di conquistare quote di mercato a Londra poiché la crisi da coronavirus spinge altri vettori a ridurre le flotte.



Varadi ha detto che il piano di espansione di Wizz è minato dalla sospensione durante la pandemia di quelle regole che di solito obbligano i vettori storici a rinunciare agli slot l'anno successivo se non riescono a utilizzarne l'80%. "Se le compagnie aeree non sono in grado di gestire le bande orarie, dovrebbero restituirle in modo altri vettori possano accedervi, generare entrate e contribuire all'economia locale".