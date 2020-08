Continuità territoriale: tre in gara per le sei rotte da Trapani

Sono tre le compagnie aeree che hanno presentato un’offerta per effettuare le rotte in continuità territoriale tra l’aeroporto di Trapani e Napoli, Brindisi, Ancona, Perugia, Trieste, Parma. E tutte e tre parteciperanno per l’intero lotto di collegamenti.

“Trapani Birgi – ricorda il presidente di Airgest, la società di gestione dello scalo, Salvatore Ombra - è l’unico aeroporto in Europa ad aver avuto assegnato un numero così alto di rotte, ben sei, che diventano sette con quella già esistente da e per Pantelleria. Auspichiamo di farle partire dal primo di novembre come stabilito”.



Secondo l’iter previsto i collegamenti in continuità dovrebbero iniziare il prossimo primo novembre.