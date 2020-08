Singapore Airlines, nella Winter il ritorno dei voli su Roma e Milano

È pianificato per l’orario invernale il ritorno a pieno ritmo di Singapore Airlines sul mercato europeo, con una programmazione che, secondo le prime indicazioni provenienti dai sistemi di prenotazione, dovrebbe contenere una decina di destinazioni, anche se un basso numero di frequenze.

E ci sarà anche l’Italia, secondo quanto emerge da Routes Online, nella pianificazione a lungo raggio della compagnia dell’isola. Al momento sono in programma due frequenze su Milano più una in rotazione con Barcellona e sempre due frequenze anche sulla Capitale Roma.



Oltre ai due hub di casa nostra, nel network rientreranno tutte le principali destinazioni, da Francoforte a Londra, da Parigi ad Amsterdam. Inoltre sono in programma voli anche su Monaco, Istanbul, Copenhagen, Zurigo e Barcellona.