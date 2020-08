Ryanair prepara l'offensiva contro il salvataggio di Air Europa

Il salvataggio con denaro pubblico di Air Europa sta registrando la forte opposizione da parte di compagnie aeree rivali come Plus Ultra in Spagna e Ryanair in Europa, che stanno già studiando come bloccare questi sussidi che potrebbero minare un’equa competizione.

Come evidenziato da Reportur, Air Europa, costretta a rinunciare al mercato latinoamericano, ha chiuso luglio con 540mila passeggeri, il 71% in meno, mentre Iberia e Iberia Express hanno totalizzato nello stesso mese 891mila 290 utenti, il 77% in meno dei 3,8 milioni di passeggeri del luglio 2019.

L'attuale attività e le prospettive di Air Europa sono ai minimi storici a causa della chiusura a tempo indeterminato dei voli per l'America Latina. La compagnia aerea parte del Gruppo Globalia, che, come Iberia, ha un'elevata dipendenza dai voli transoceanici, ha infatti cancellato tutte le partenze previste per settembre da e per Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay e Perù.



La possibilità che il denaro dei contribuenti venga utilizzato per consentire a Iberia di mantenere in vita Air Europa viene avversato da Plus Ultra e Ryanair, che stanno preparando l'offensiva legale contro il salvataggio. Il governo spagnolo starebbe infatti negoziando con Air Europa un salvataggio pubblico per garantire la sopravvivenza della compagnia aerea, ma il Ministero dei Trasporti fa pressione sui proprietari della compagnia affinché accettino l'offerta scontata di Iberia ritenendo che la transazione sia "molto importante" per la competitività del paese. Il valore di Air Europa si è deprezzato notevolmente perché anche il suo proprietario, Pepe Hidalgo, ha ammesso apertamente che senza l'aiuto dei contribuenti la compagnia avrebbe avuto vita breve. Nonostante questo, Hidalgo è riluttante ad accettare la nuova offerta ridotta avanzata da Iberia, che ammonta a circa 500 milioni di euro.