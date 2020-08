Il ritorno del Covid mette a dura prova le compagnie aeree. Che si trovano a dover rifare tutto da capo o quasi.



Nella nuova puntata di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia (ascolta con il player in alto), il direttore responsabile Remo Vangelista fa il punto sulla situazione del trasporto aereo, messo in seria difficoltà dalle varie limitazioni ai viaggi.



Intanto si iniziano a fare i conti in vista dei bilanci di fine anno. Mentre alcune compagnie rivedono i piani voli per l’autunno.