Air Baltic: voli su Roma, Milano e Catania in settembre e ottobre

Resteranno solamente tre le rotte italiane di Air Baltic nei mesi di settembre e ottobre. La compagnia di bandiera della Lettonia, in attesa di definire la programmazione invernale, ha messo a punto uno schedule ridotto su gran parte dell’Europa per l’autunno.

Per quanto riguarda la Penisola le città dove proseguiranno i collegamenti sono Milano, Roma e Catania, Per quanto riguarda Malpensa verranno effettuate due frequenze alla settimana, mentre su Fiumicino, fino all’inizio di ottobre, ne sono previste tre, per poi scendere a due. Un solo volo alla settimana, infine, in direzione della Sicilia.