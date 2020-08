Ryanair: voli da Rimini e Perugia su Vienna nell'orario estivo 2021

Doppia new entry su Vienna nel network italiano di Ryanair per la programmazione estiva del prossimo anno. La compagnia aerea low cost continua a implementare la rete per il 2021, con l’obiettivo di farsi trovare pronta per la fase della ripresa, da tutti ipotizzata per la summer del prossimo anno.

La capitale austriaca sarà collegata con Rimini e Perugia a partire dall’avvio dell’orario estivo, fissato per la fine del mese di marzo. Si tratta in entrambi i casi di un volo bisettimanale, collegamenti che avrebbero già dovuto essere effettuati quest’anno, ma che la pandemia ha poi bloccato.