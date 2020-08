Aegean riduce le frequenze su Roma e Milano e sospende Napoli e Catania

Chiusura dei voli su Napoli e Catania a partire dall’inizio di settembre e riduzione dell’operativo sui due hub italiani.

Sono questi gli aggiornamenti di Aegean Airlines per i mesi di settembre e ottobre, mesi che vedranno la compagnia effettuare riduzioni dell’offerta su gran parte del network in linea con i principali competitor.



Per quanto riguarda l’Italia, i collegamenti esistenti sul Sud Italia termineranno il 6 (Napoli) e il 10 (Catania) di settembre. Roma e Milano invece proseguiranno con 9 frequenze alla settimana da Atene contro il volo plurigiornaliero del mese di agosto.