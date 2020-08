Wizz Air aggiunge un ulteriore tassello alle proprie rotte: la compagnia ha infatti riattivato i collegamenti tra Luton e San Pietroburgo.

Il Foreign Office, comunque, continua a raccomandare di evitare i viaggi non essenziali verso la Russia. Ai passeggeri in arrivo dal Paese è richiesta inoltre un isolamento di 14 giorni.



E anche per atterrare a San Pietroburgo, come in tutta la nazione, è necessario presentare un test negativo al Covid-19 effettuato non più di 72 ore prima dell’arrivo.