Arrivano nuove riduzioni all’operativo per il mese di settembre e ottobre. Dopo i segnali lanciati nei giorni scorsi dai due big del low cost europeo, con il taglio di tre basi in Gran Bretagna da parte di easyJet e la sforbiciata de 20 per cento dell’offerta da parte d Ryanair, è ora la volta delle due principali compagnie aeree spagnole, vale a dire Iberia e Vueling, entrambe parte del gruppo Iag.

Secondo quanto anticipato da Preferente, complice la situazione nel Paese spagnolo che hanno imposto un freno drastico al traffico turistico dai principali bacini di riferimento, i due vettori stanno preparando una sforbiciata importante allo schedule di settembre, con un range di riduzioni compreso tra il 15 e il 20 per cento rispetto a quanto inizialmente previsto.



Inoltre, se il trend dei contagi non dovesse invertire la tendenza, per quanto riguarda Iberia è molto probabile che anche i collegamenti a lungo raggio restino al palo, spostando probabilmente all’orario invernale il ritorno in pista.