L'indiana Vistara debutta sul lungo raggio con il Delhi-Londra

Vistara inizia da Londra. Debutterà la prossima settimana, giovedì 28 agosto per l’esattezza, il primo collegamento a lungo raggio del vettore indiano controllato da Tata Group.

Il volo partirà da Delhi e la compagnia utilizzerà uno dei nuovi B787-9 arrivato in flotta; previste tre frequenze alla settimana. Da lungo tempo la compagnia aveva messo nel mirino lo scalo di Heathrow per i collegamenti a lungo raggio, ma non era mai riuscita ad ottenere gli slot; slot che ora, a causa del drastico calo della domanda, non mancano sul mercato.



Quello di Londra si annuncia solamente come il primo passo per l’espansione in Europa: prossime tappe in programma saranno Parigi e Francoforte.