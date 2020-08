El Al non riparte: stop ai voli anche a settembre

Il blocco dei voli di El Al proseguirà anche per tutto il mese di settembre, in attesa di valutare l’evolversi della situazione e capire se sarà possibile riattivare i collegamenti.

Il vettore israeliano, secondo quanto riportato da Simpleflying, non riprenderà quindi le operazioni e gli oltre seimila dipendenti della compagnia resteranno ancora senza stipendio. Secondo il ceo Gonen Usishkin non ci sono ancora le condizioni per potere fare ripartire la macchina. Questo sarà possibile solo quando verranno ridotte le procedure e non ci saranno più obblighi di quarantena.



Nonostante questa decisione il Paese ha comunque allentato la stretta, dando il via libera agli arrivi da alcuni Paesi senza la necessità di una quarantena all’arrivo. Tra i Paesi europei nell’elenco c’è anche l’Italia.