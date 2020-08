Wizz Air apre una base a Londra Gatwick: un volo anche su Napoli

C’è anche una destinazione italiana tra le quattro new entry del network di Wizz Air dalla base di Gatwick, che verrà aperta con il prossimo orario invernale.

La compagnia low cost passa dalle parole ai fatti e dopo Luton apre una seconda base londinese, entrando in uno scalo più pregiato rispetto al precedente. In questa prima fase il vettore posizionerà un solo aereo, quasi a volere tastare il terreno, anche se le intenzioni del ceo Joszef Varadi sono di avere in futura una presenza più stabile.



Quattro i collegamenti che verranno attivati da Gatwick: per l’Italia ci sarà Napoli, che si aggiungerà ai voli in arrivo su Atene, Lanzarote e Malta.