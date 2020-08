Qatar Airways: in 5 mesi rimborsi per 1,2 miliardi di dollari

Oltre 1,2 miliardi di dollari di rimborsi a 600mila passeggeri. In pratica una media di duemila dollari a viaggiatore.

È la cifra resa nota da Qatar Airways in merito appunto a quanto rimborsato ai passeggeri affetti dal taglio dei voli nel corso degli ultimi cinque mesi. Cifra, riporta Simpleflying, che fa emergere in maniera importante la misura del peso che i vettori hanno dovuto sostenere per il blocco pressoché totale dei collegamenti.



Nella sua policy Qatar Airways ha lasciato aperte tre finestre nei confronti dei clienti che avevano dovuto rinunciare forzatamente al volo: il rimborso, la possibilità di tenere aperto il proprio biglietto per due anni oppure un voucher con una bonus in più sul valore reale.