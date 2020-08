Gesap: investimento da 70 milioni sull'aeroporto di Palermo

Un investimento di 70 milioni diluito su 4 anni per rilanciare l’aeroporto di Palermo dopo il crollo degli ultimi mesi. La Gesap, società di gestione del Falcone e Borsellino, mette mano al portafogli e guarda avanti per farsi trovare pronta nella fase della ripresa.

L’annuncio è stato dato dall’amministratore delegato Giovanni Scalia, che in un’intervista rilasciata a LiveSicilia ha rivelato che entro il 2022 ci sarà già un ingrandimento del 40 per cento del terminal.



Scalia inoltre ha reso noto i primi dati sull’estate, facendo emergere per lo scalo un quadro meno drammatico rispetto ad altre realtà. Dopo il crollo iniziale del 90 per cento, infatti, i 350mila passeggeri di luglio hanno significato una diminuzione che si è fermata al 58 per cento. E trattative sono in corso con alcuni vettori per attivare nuove rotte.