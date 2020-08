Boeing rischia una multa per pressioni sulle ispezioni di sicurezza

Per Boeing potrebbe arrivare un nuovo colpo. Secondo quanto riporta travelmole.com il produttore correrebbe il rischio di dover pagare una multa da 1,25 milioni di dollari. L’accusa è di aver esercitato pressioni durante le ispezioni di sicurezza da parte della Faa.

In seguito alle accuse, Boeing avrebbe aperto un’indagine interna.



Come spiega il portale di informazione trade, le ispezioni erano effettuate da dipendenti interni della casa di produzione. Una pratica che era prassi ormai da diversi anni in relazione alle operazioni di sicurezza. Ma in seguito agli incidenti del B737Max questa consuetudine era finita nel mirino.