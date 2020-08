La Cina e il sistema di premi e sospensioni per i vettori: stop a voli di 3 compagnie

L’ente cinese per l’aviazione ha sospeso tre voli diretti a Shanghai di altrettanti vettori (Etihad, Chine Eastern e SriLankan): la decisione, come racconta ansa.it è stata presa in seguito ai risultati positivi di alcuni tamponi sui voli in questione.

Il sistema introdotto dal Dragone prevede infatti prevede un sistema di premi e sospensioni: se i passeggeri dei voli di un determinato vettore risultato negativi per tre settimane di seguito, la compagnia è autorizzata a aumentare il numero di voli. Invece se si arriva ad almeno 5 tamponi positivi, scatta la sospensione per una settimana.