Consumatori Uk contro i vettori: “Rimborsi in ritardo”

In Inghilterra i consumatori scendono in campo sui rimborsi dei vettori. L’associazione Which? ha infatti sollecitato il Governo a chiedere alla Caa un’azione legale più rapida nei confronti delle compagnie che tardano a versare gli importi ai clienti.

In base a quanto riporta travelmole.com, ci sarebbero alcune compagnie che non avrebbero rispettato gli accordi con la Caa.



L’associazione ha fatto alcune rilevazioni che metterebbero in luce notevoli ritardi. Ma da parte dei vettori ci sarebbe anche l’impegno a cercare di rispettare al massimo le tempistiche previste.