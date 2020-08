Iag, previsioni di ritorno all’utile nel 2022

Per International Airlines Group il ritorno all’utile potrebbe arrivare già nel 2022, secondo le stime del Banco Santander. In base a questa previsione, i profitti per il gruppo potrebbero arrivare due anni prima della ripresa complessiva dell’aviazione mondiale.

Secondo le previsioni, la capogruppo Iberia registrerà utili per 1,73 miliardi di euro tra 2 anni: una cifra superiore agli 1,715 miliardi del 2019. La distribuzione dei dividendi, bloccata in seguito al Covid, ricomincerà nel 2023.



Per il bilancio attuale, come riporta preferente.com, sono previste perdite per 5,466 miliardi di euro, mentre il prossimo anno si raggiungerà il pareggio.