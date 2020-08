Ryanair, debutta il Brindisi-Vienna

È decollato oggi il primo volo da Brindisi a Vienna di Ryanair. La compagnia aerea ha attivato il nuovo collegamento, che per l’intera estate sarà operato con tre frequenze a settimana.

“Ryanair è lieta di lanciare una nuova rotta trisettimanale da Brindisi a Vienna, nell’ambito dell’operativo in programma per l’estate 2020 di Ryanair su Brindisi”, ha commentato Chiara Ravara, head of sales & marketing di Ryanair.



Il nuovo collegamento, aggiunge Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia, “rappresenta una grande occasione di crescita, non solo per l’aeroporto del Salento, ma anche per il turismo pugliese e per lo sviluppo del territorio. La scelta di Ryanair di puntare su Brindisi, dopo l’annuncio dell’estensione alla stagione invernale della stessa rotta da Bari, conferma gli aeroporti pugliesi come poli importanti per la compagnia, sia per il rilancio delle operazioni che per il rapido recupero della connettività aerea dopo i mesi di sospensione a causa dell’emergenza Covid-19”.