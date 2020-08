Due nuove rotte Blue Air da Torino per Bari e Cagliari

Partiranno da settembre due nuove rotte dall’aeroporto di Torino per Bari e Cagliari grazie a Blue Air, che aumenterà anche le frequenze sui voli nazionali già operati dallo scalo piemontese.

Saranno quindi 8 le rotte operate da Turin Airport, con doppio volo giornalieri per Catania, volo quotidiano per Lamezia Terme, 4 voli a settimana per Napoli e 3 per Alghero, 2 voli a settimana per Trapani e 3 alla settimana per Bacau, oltre ai collegamenti per Bari e per Cagliari che partiranno il 7 settembre.



“Con le nuove destinazioni annunciate oggi Blue Air arricchisce e completa il proprio network di voli nazionali dal nostro aeroporto. Una scelta che, oltre ad essere coerente con l’aumento della domanda di viaggio in Italia che sta caratterizzando questa seconda metà del 2020, segue la forte richiesta di maggiori frequenze e prezzi più competitivi espressa da sempre dal nostro bacino di utenza” dice Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport.