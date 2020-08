Fine settimana da esodo estivo: bollino nero sulle strade

È in arrivo l’unico fine settimana da bollino nero per il traffico su strade e autostrade italiane. Saranno 4 italiani su 10 quelli che si muoveranno nel weekend che parte oggi, con un picco previsto nella mattina dell’8 agosto, quando si potrà parlare di vero e proprio esodo estivo.

Secondo quanto dicono i dati di Coldiretti/Ixè la paura del virus ha spinto molti a rimandare il più possibile la partenza per attendere un miglioramento della situazione.



E si è quindi accentuata la tendenza tutta italiani di concentrare le vacanze nel mese di agosto, che vedrà 21,1 milioni di italiani in viaggio verso le mete nazionali.



Malgrado questo, anche agosto fa registrare un segno meno nelle presenze, con un -11% rispetto all’anno precedente.