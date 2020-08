Qatar Airways ripristina i voli verso Kenya e Ruanda

Qatar Airways riprende i servizi verso Kenya e Ruanda. La compagnia aerea servirà l’aeroporto internazionale Jomo Kenyatta (Nairobi) con 14 voli settimanali e per l'aeroporto internazionale di Kigali con tre frequenze a settimana.

Il vettore garantirà le coincidenze con i voli da Roma e da Milano.



Con il ripristino dei due ccolegamenti, la compagnia aerea opera ora 33 voli settimanali verso otto destinazioni in Africa, tra cui Addis Abeba, Dar es Salaam, Gibuti, Kilimanjaro, Zanzibar e Tunisi.



"Siamo lieti di riprendere i voli per Nairobi e Kigali, per un totale di 33 voli settimanali verso l'Africa con otto destinazioni – ha commentato in una nota l’amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker -. Qatar Airways continua a mantenere un programma in espansione con oltre 500 voli settimanali verso più di 75 destinazioni".