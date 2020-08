Viaggi in treno: Eurail sceglie l’Italia per lanciare il primo pass digitale

Dopo la sperimentazione nel mese di giugno, Eurail sceglie l'Italia come Paese dove far debuttare il primo pass digitale, con Trenitalia prima compagnia ferroviaria a mettere a disposizione i propri servizi tramite la nuova soluzione.

Italy Mobile Pass è già in vendita e il progetto è di aggiungere entro la fine dell'anno anche la versione mobile del multi-country Global Passes e del One Country Pass: in questo modo, per la prima volta in 61 anni di storia di Eurail, i viaggiatori potranno accedere a un pass mobile tutto compreso direttamente dall'app Rail Planner, gestendo l'intero viaggio semplicemente con il proprio dispositivo.