Un uomo di un'altra categoria Michele Serra. Il presidente del Quality Group non si perde d'animo, lavorando su nuove idee e lanciando messaggi di speranza per il settore sui social.



Nella nuova puntata di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia, il direttore responsabile Remo Vangelista racconta la tenacia dell''artigiano' dell'industria dei viaggi made in Italy e la sua voglia di guardare avanti, nel pieno di un periodo che ha messo in difficoltà l'intero settore.