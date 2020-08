Da Londra a New York in due ore: Virgin svela il progetto del jet supersonico

Volare da Londra a New York in meno di due ore. Un sogno che potrebbe diventare presto realtà grazie agli investimenti di Virgin Galactic, che ha alzato il velo sul progetto di jet supersonico in preparazione in collaborazione con il produttore di motori Rolls-Royce.

Un velivolo futurista, in grado di volare a una velocità tre volte superiore a quella del suono: 3.700 km all’ora, con una quota di crociera superiore ai 60mila piedi, molto più in alto degli attuali aerei passeggeri. Il progetto annunciato da Branson è alle prime fasi di ideazione, ma proprio come quello dei voli spaziali per sperimentare l’assenza di gravità sarà per pochi eletti: il velivolo, infatti, potrà ospitare dai 9 a 19 passeggeri.



Secondo quanto riportato da news.sky.com Branson ha dichiarato di aver già firmato un protocollo d’intesa con Rolls-Royce per lo sviluppo del jet supersonico, che potrebbe effettuare rotte commerciali come appunto la tratta Londra-New York, ma anche quella Londra-Sydney, che il velivolo coprirebbe in sole cinque ore.



I voli supersonici sono fermi dall’ottobre del 2003, data del ritiro del Concorde; da allora nessuno ha colmato il gap, ma oggi oltre a Virgin altre compagnie ci stanno pensando. È il caso del colosso aerospaziale Lockheed-Martin e della startup Boom Supersonic, che a ottobre svelerà il suo prototipo di jet; i primi voli di prova potrebbero iniziare già a partire dal 2021.



(Foto: Virgin Galactic)