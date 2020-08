Turismo ferroviario: ripartono i treni storici della Fondazione Fs

Ripartono i treni storici della Fondazione Fs. Da agosto ha ripreso servizio il primo treno storico sulla cosiddetta Transiberiana d’Italia, la linea che collega Sulmona a Castel di Sangro in Abruzzo, registrando il sold out per le prossime date in programma nel mese.

Per garantire il distanziamento dei posti, sono state aggiunte ulteriori carrozze Centoporte degli anni ’30. "L'economia di questi territori- è il commento di Luigi Cantamessa, d.g. della Fondazione - è ormai legata all'attività dei treni storici e del turismo ferroviario: nel 2019 sulla Transiberiana d'Italia hanno viaggiato oltre 30mila turisti e in questo scorcio di 2020 la Fondazione FS invita tutti a riscoprire le bellezze di casa nostra ".



Dal 22 agosto ripartiranno anche i treni storici in Sicilia, dal 6 settembre sarà la volta di Lombardia e Campania.