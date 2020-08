Trenitalia e Lego Italia insieme nel treno di Super Mario

Lego Italia e Trenitalia hanno annunciato una partnership che le vedrà protagoniste nel corso dei prossimi mesi. La collaborazione tra le due aziende ha dato vita a un treno che unisce l’innovazione dell’ultima avventura Lego, Lego Super Mario, a quella del nuovo arrivato della flotta Trenitalia, il treno regionale a doppio piano Rock.

La partnership tra Lego Italia e Trenitalia è caratterizzata da tante iniziative per animare gli eventi che segneranno le tappe salienti della rivoluzione in atto nel trasporto regionale con tante sorprese e attività, tra cui un concorso a premi organizzato da Trenitalia in autunno per premiare i pendolari che scelgono il treno.



“Lego Super Mario è un progetto molto importante per noi: dopo 35 anni, abbiamo portato Mario dal digitale al reale e nuovi bambini possono adesso interagire con lui e con tanti diversi set per giocare in una modalità nuova. Siamo felici di festeggiarne l’arrivo in Italia con questa partnership con Trenitalia” ha dichiarato Paolo Lazzarin, amministratore delegato di Lego Italia. “La partnership con Lego – ha sottolineato Sabrina De Filippis, direttore divisione passeggeri regionale di Trenitalia – è un ulteriore tassello per rendere i treni regionali sempre più vicini alle persone che, per raggiungere i luoghi di lavoro o studio, viaggiano sui nostri convogli. Negli ultimi anni sono stati raggiunti importanti risultati in termini di qualità dei viaggi, ora la nostra sfida è avvicinare bambini e ragazzi, i nostri viaggiatori del futuro, a percepire i nuovi treni regionali come mezzi che possono migliorare la qualità delle nostre città e dell’aria che respiriamo”.